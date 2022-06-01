Κατάλογος Εταιρειών
Texas Capital Bank
Texas Capital Bank Μισθοί

Ο μισθός της Texas Capital Bank κυμαίνεται από $87,335 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $185,070 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Texas Capital Bank. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Διευθυντής Προϊόντος
Median $152K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$87.3K

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$159K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$143K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$185K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Texas Capital Bank είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $185,070. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Texas Capital Bank είναι $150,900.

Άλλοι Πόροι

