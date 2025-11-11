Κατάλογος Εταιρειών
Tesla
  • Μισθοί
  • Μηχανολόγος Μηχανικός

  • Μηχανικός Ποιότητας

  • San Francisco Bay Area

Tesla Μηχανικός Ποιότητας Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Ποιότητας in San Francisco Bay Area στην Tesla κυμαίνεται από $186K ανά year για P3 έως $201K ανά year για P4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $189K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tesla. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$186K
$137K
$47.9K
$1.7K
P4
Staff Engineer
$201K
$181K
$20K
$0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Tesla, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Tesla, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Ποιότητας στην Tesla in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $276,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tesla για τον ρόλο Μηχανικός Ποιότητας in San Francisco Bay Area είναι $137,500.

Άλλοι Πόροι