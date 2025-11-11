Κατάλογος Εταιρειών
Tesla
Tesla Τεχνικός Λογιστής Μισθοί στη Greater Amsterdam Area

Η αποζημίωση Τεχνικός Λογιστής in Greater Amsterdam Area στην Tesla ανέρχεται σε €92.4K ανά year για P3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tesla. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€92.4K
€77.5K
€14.8K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Tesla, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Tesla, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνικός Λογιστής στην Tesla in Greater Amsterdam Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €103,155. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tesla για τον ρόλο Τεχνικός Λογιστής in Greater Amsterdam Area είναι €87,939.

Άλλοι Πόροι