Κατάλογος Εταιρειών
Tesco
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Tesco Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tesco κυμαίνεται από $6,071 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $160,217 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tesco. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $104K
Διευθυντής Προϊόντος
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $91.3K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
Median $48.2K
Διοικητικός Βοηθός
Median $30.8K
Πωλήσεις
Median $31.8K
Λογιστής
$44.1K

Τεχνικός Λογιστής

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$100K
Κειμενογράφος
$38.5K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$32K
Αναλυτής Δεδομένων
$63.7K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$64.2K
Οικονομικός Αναλυτής
$137K
Γραφίστας
$121K
Ανθρώπινοι Πόροι
$6.1K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$78.2K
Νομικά
$33.7K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$85.6K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$160K
Προσλήψεις
$47.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Tesco είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $160,217. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Tesco είναι $63,729.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Tesco

Σχετικές Εταιρείες

  • Just Eat
  • IKEA
  • FutureLearn
  • Publix
  • Klarna
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι