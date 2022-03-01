Κατάλογος Εταιρειών
Tencent Holdings
Tencent Holdings Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tencent Holdings κυμαίνεται από $43,084 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $666,650 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tencent Holdings. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$43.1K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$108K
Επιστήμονας Δεδομένων
$63.5K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$667K
Νομικά
$301K
Διαχειριστής Συνεργατών
$158K
Διευθυντής Προϊόντος
$55.9K
Μηχανικός Λογισμικού
$102K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Tencent Holdings είναι ο Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $666,650. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Tencent Holdings είναι $104,824.

Άλλοι Πόροι