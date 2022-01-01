Κατάλογος Εταιρειών
Tenable
Tenable Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tenable κυμαίνεται από $43,447 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $487,775 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tenable. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Διευθυντής Προϊόντος
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $149K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Πωλήσεις
Median $170K

Επιτυχία Πελατών
$214K
Επιστήμονας Δεδομένων
$43.4K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$83.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$67.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$127K
Προσλήψεις
$140K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$205K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$276K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Tenable, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Tenable is Διευθυντής Προϊόντος at the Principal Product Manager level with a yearly total compensation of $487,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tenable is $159,516.

Άλλοι Πόροι