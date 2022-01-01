Tenable Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tenable κυμαίνεται από $43,447 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $487,775 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tenable . Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025