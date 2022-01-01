Κατάλογος Εταιρειών
Tempus
Tempus Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tempus κυμαίνεται από $29,108 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλότερο άκρο έως $256,275 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tempus. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $185K

Διευθυντής Προϊόντος
Median $152K
Διοικητικός Βοηθός
$29.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$68.6K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$56.8K
Επιτυχία Πελατών
$69.7K
Αναλυτής Δεδομένων
$79.6K
Διευθυντής Προγράμματος
$84.6K
Πωλήσεις
$256K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$140K
Τεχνικός Συγγραφέας
$76.4K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Tempus, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Tempus είναι ο Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $256,275. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Tempus είναι $128,945.

Άλλοι Πόροι