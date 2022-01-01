Κατάλογος Εταιρειών
Tempo
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Tempo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Tempo κυμαίνεται από $2,472 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $248,750 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Tempo. Τελευταία ενημέρωση: 8/16/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $154K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $167K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$139K
Επιστήμονας Δεδομένων
$85.2K
Μηχανικός Υλικού
$131K
Ανθρώπινοι Πόροι
$204K
Διευθυντής Προϊόντος
$78.3K
Προσλήψεις
$84.6K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$249K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$2.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Tempo is Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tempo is $130,650.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Tempo

Σχετικές Εταιρείες

  • Mayo Clinic
  • UPMC
  • Healthcare Bluebook
  • Intermountain Healthcare
  • Mountainside Fitness
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι