Templafy
Templafy Μισθοί

Το εύρος μισθών της Templafy κυμαίνεται από $68,559 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $155,775 για Technical Account Manager στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Templafy. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $85.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$106K
Διαχειριστής Έργου
$70.3K

Προσλήψεις
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$153K
