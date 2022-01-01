Κατάλογος Εταιρειών
Temasek
Temasek Μισθοί

Το εύρος μισθών της Temasek κυμαίνεται από $10,612 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $218,900 για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Temasek. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $74.8K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $112K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$10.6K

Αναλυτής Δεδομένων
$63.7K
Οικονομικός Αναλυτής
$192K
Μηχανικός Υλικού
$54.4K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$219K
Διευθυντής Προϊόντος
$31.3K
Διαχειριστής Έργου
$29.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Temasek είναι ο Πληροφορικός (ΤΠΕ) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $218,900. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Temasek είναι $63,701.

