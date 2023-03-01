Telia Μισθοί

Ο μισθός της Telia κυμαίνεται από $38,667 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $115,247 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Telia . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025