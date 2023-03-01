Κατάλογος Εταιρειών
Telia
Telia Μισθοί

Ο μισθός της Telia κυμαίνεται από $38,667 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $115,247 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Telia. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $89.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $71.7K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιστήμονας Δεδομένων
$75.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$102K
Πωλήσεις
$75.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$115K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$75.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Telia είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $115,247. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Telia είναι $75,533.

