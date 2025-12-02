Κατάλογος Εταιρειών
Telecom Jobs Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Kazakhstan στην Telecom Jobs κυμαίνεται από KZT 12.72M έως KZT 17.71M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Telecom Jobs. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Telecom Jobs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Telecom Jobs in Kazakhstan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή KZT 17,712,501. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Telecom Jobs για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Kazakhstan είναι KZT 12,716,667.

