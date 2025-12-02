Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Teladoc Health κυμαίνεται από $138K ανά year για Data Scientist II έως $264K ανά year για Senior Data Scientist. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $161K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Teladoc Health. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Teladoc Health, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Teladoc Health in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $263,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Teladoc Health για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $143,000.

