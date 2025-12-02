Κατάλογος Εταιρειών
Teladoc Health
Teladoc Health Επιτυχία Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιτυχία Πελατών in United States στην Teladoc Health κυμαίνεται από $91.3K έως $128K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Teladoc Health. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$99K - $120K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$91.3K$99K$120K$128K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Teladoc Health, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιτυχία Πελατών στην Teladoc Health in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $127,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Teladoc Health για τον ρόλο Επιτυχία Πελατών in United States είναι $91,300.

Άλλοι Πόροι

