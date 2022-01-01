Κατάλογος Εταιρειών
Teladoc Health Μισθοί

Ο μισθός της Teladoc Health κυμαίνεται από $49,670 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $305,000 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Teladoc Health. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Πληροφορική Υγείας

Διαχειριστής Προϊόντος
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $270K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $163K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $305K
Μάρκετινγκ
Median $98.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$49.7K
Επιτυχία Πελατών
$109K
Προσελκυστής Προσωπικού
$199K
Πωλήσεις
$294K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$204K
Ερευνητής UX
$206K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Teladoc Health, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Teladoc Health είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων με ετήσια συνολική αμοιβή $305,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Teladoc Health είναι $178,333.

