Tekion Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in India στην Tekion ανέρχεται σε ₹4.18M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tekion. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹4.18M
Επίπεδο
L2
Βάση
₹3.83M
Stock (/yr)
₹348K
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Tekion, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού στην Tekion in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,946,397. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tekion για τον ρόλο Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in India είναι ₹3,838,289.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Tekion

