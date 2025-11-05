Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Tekion κυμαίνεται από ₹2.01M ανά year για L1 έως ₹7.22M ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹4.06M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tekion. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Tekion, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
