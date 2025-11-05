Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Chennai Metropolitan Area στην Tekion κυμαίνεται από ₹1.61M ανά year για L1 έως ₹3.28M ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Chennai Metropolitan Area ανέρχεται σε ₹1.45M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tekion. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Tekion, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
