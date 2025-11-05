Tekion Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Greater Bengaluru στην Tekion κυμαίνεται από ₹2.96M ανά year για L1 έως ₹6.34M ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹3.44M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tekion. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Associate Product Manager ₹2.96M ₹2.53M ₹311K ₹120K L2 Product Manager ₹3.31M ₹2.9M ₹407K ₹0 L3 Senior Product Manager ₹5.47M ₹4.19M ₹1.22M ₹52.5K L4 Staff Product Manager ₹6.34M ₹4.69M ₹1.66M ₹0 Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών Options Στην Tekion, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Tekion ?

