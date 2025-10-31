Κατάλογος Εταιρειών
Tejas Networks
Tejas Networks Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in India στην Tejas Networks ανέρχεται σε ₹1.11M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tejas Networks. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.11M
Επίπεδο
-
Βάση
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tejas Networks?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Tejas Networks in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,140,725. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tejas Networks για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in India είναι ₹1,110,316.

Άλλοι Πόροι