Κατάλογος Εταιρειών
TEGNA
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

TEGNA Μισθοί

Ο μισθός της TEGNA κυμαίνεται από $61,690 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $65,325 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TEGNA. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$61.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$65.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TEGNA είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $65,325. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TEGNA είναι $63,508.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την TEGNA

Σχετικές Εταιρείες

  • Sprint
  • Liberty Media
  • Nexstar Media Group
  • Frost Bank
  • NPR
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tegna/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.