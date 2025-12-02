Κατάλογος Εταιρειών
Tecno Mobile
Tecno Mobile Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in Belarus στην Tecno Mobile κυμαίνεται από BYN 49.6K έως BYN 69.1K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tecno Mobile. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$17.2K - $20.3K
Belarus
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tecno Mobile?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Tecno Mobile in Belarus φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή BYN 69,052. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tecno Mobile για τον ρόλο Μάρκετινγκ in Belarus είναι BYN 49,576.

