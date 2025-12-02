Κατάλογος Εταιρειών
Technomics Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην Technomics ανέρχεται σε $100K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Technomics. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Technomics
Associate
Arlington, VA
Σύνολο ανά έτος
$100K
Επίπεδο
L1
Βάση
$84K
Stock (/yr)
$6K
Μπόνους
$10K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Technomics in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $130,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Technomics για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $105,000.

Άλλοι Πόροι

