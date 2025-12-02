Κατάλογος Εταιρειών
Technical University of Munich
Technical University of Munich Επιχειρηματικές Λειτουργίες Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Technical University of Munich κυμαίνεται από €44.8K έως €62.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Technical University of Munich. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$55.7K - $67.5K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$51.4K$55.7K$67.5K$71.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Technical University of Munich?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην Technical University of Munich φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €62,547. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Technical University of Munich για τον ρόλο Επιχειρηματικές Λειτουργίες είναι €44,753.

