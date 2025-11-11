Teamworks Μηχανικός Δεδομένων Μισθοί στη Canada

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Δεδομένων in Canada στην Teamworks ανέρχεται σε CA$214K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Teamworks. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Μισθός Teamworks Data Engineer hidden Σύνολο ανά έτος CA$214K Επίπεδο hidden Βάση CA$151K Stock (/yr) CA$60K Μπόνους CA$3K Έτη στην εταιρεία 0-1 Έτη Έτη εμπειρίας 0-1 Έτη

+ CA$81.1K + CA$124K + CA$28K + CA$48.9K + CA$30.8K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CAD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Λάβετε ειδοποιήσεις για νέους μισθούς Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Συμβάλλετε

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Teamworks ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.