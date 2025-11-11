Κατάλογος Εταιρειών
Teamworks
Teamworks Μηχανικός Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Δεδομένων in Canada στην Teamworks ανέρχεται σε CA$214K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Teamworks. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Σύνολο ανά έτος
CA$214K
Επίπεδο
hidden
Βάση
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Μπόνους
CA$3K
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
0-1 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Teamworks?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Δεδομένων στην Teamworks in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$281,847. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Teamworks για τον ρόλο Μηχανικός Δεδομένων in Canada είναι CA$204,435.

Άλλοι Πόροι