TeamSnap
TeamSnap Μισθοί

Ο μισθός της TeamSnap κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $157,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TeamSnap. Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $158K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μάρκετινγκ
$84.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TeamSnap είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $157,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TeamSnap είναι $121,038.

