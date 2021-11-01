TeamSnap Μισθοί

Ο μισθός της TeamSnap κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $157,500 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TeamSnap . Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2025