Tealium
Tealium Μισθοί

Ο μισθός της Tealium κυμαίνεται από $81,216 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $254,592 για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Tealium. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $81.2K
Επιτυχία Πελατών
$122K
Σχεδιαστής Μόδας
$99.5K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$85K
Διαχειριστής Προϊόντος
$151K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$255K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$179K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$144K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Tealium είναι Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $254,592. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tealium είναι $132,814.

Άλλοι Πόροι