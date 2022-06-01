Teads Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Teads κυμαίνεται από $56,915 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $248,750 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Teads. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $77.7K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
$74.9K
Μάρκετινγκ
$56.9K

Διαχειριστής Συνεργατών
$111K
Διαχειριστής Προϊόντος
$114K
Πωλήσεις
$249K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Teads είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $248,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Teads είναι $94,147.

