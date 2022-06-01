Κατάλογος Εταιρειών
Teachers Pay Teachers
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Teachers Pay Teachers Μισθοί

Ο μισθός της Teachers Pay Teachers κυμαίνεται από $180,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $220,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Teachers Pay Teachers. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $200K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $180K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Προσελκυστής Προσωπικού
$191K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$210K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Teachers Pay Teachers είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $220,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Teachers Pay Teachers είναι $200,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Teachers Pay Teachers

Σχετικές Εταιρείες

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι