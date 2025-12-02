Κατάλογος Εταιρειών
TE Connectivity
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων

TE Connectivity Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States στην TE Connectivity κυμαίνεται από $99.6K έως $139K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της TE Connectivity. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$108K - $131K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$99.6K$108K$131K$139K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων υποβολές στην TE Connectivity για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη TE Connectivity?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων στην TE Connectivity in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $139,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TE Connectivity για τον ρόλο Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων in United States είναι $99,600.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την TE Connectivity

Σχετικές Εταιρείες

  • Autodesk
  • Akamai
  • Cisco
  • F5 Networks
  • Cloudflare
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/te-connectivity/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.