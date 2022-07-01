Κατάλογος Εταιρειών
TDS
TDS Μισθοί

Ο μισθός της TDS κυμαίνεται από $44,765 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $140,700 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TDS. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $87K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Λογιστής
$70.2K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$44.8K

Επιστήμονας Δεδομένων
$51.2K
Πωλήσεις
$141K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$56.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TDS είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $140,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TDS είναι $63,444.

