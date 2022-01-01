TDK Μισθοί

Ο μισθός της TDK κυμαίνεται από $15,672 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $256,275 για έναν Μηχανικός Υλικών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TDK . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025