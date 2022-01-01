Κατάλογος Εταιρειών
TDK
TDK Μισθοί

Ο μισθός της TDK κυμαίνεται από $15,672 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $256,275 για έναν Μηχανικός Υλικών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TDK. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Υλικού
Median $156K

Μηχανικός ASIC

Μηχανικός Λογισμικού
Median $166K

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $170K

Επιστήμονας Δεδομένων
$15.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$122K
Μηχανικός Υλικών
$256K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$88.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$106K
Διαχειριστής Έργων
$56.4K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$218K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TDK είναι Μηχανικός Υλικών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $256,275. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TDK είναι $138,853.

Άλλοι Πόροι