Κατάλογος Εταιρειών
TDI
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

TDI Μισθοί

Ο μισθός της TDI κυμαίνεται από $54,086 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $187,128 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TDI. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
$69.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$54.1K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$187K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at TDI is Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $187,128. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDI is $69,723.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την TDI

Σχετικές Εταιρείες

  • Square
  • Databricks
  • Coinbase
  • Netflix
  • Microsoft
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι