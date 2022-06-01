TDI Μισθοί

Ο μισθός της TDI κυμαίνεται από $54,086 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $187,128 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TDI . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025