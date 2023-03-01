Κατάλογος Εταιρειών
TDCX
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

TDCX Μισθοί

Ο μισθός της TDCX κυμαίνεται από $11,390 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $42,870 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TDCX. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Πωλήσεις
Median $42.9K
Διοικητικός Βοηθός
$26.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$30K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$23.6K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$28.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$14.7K
Μάρκετινγκ
$37.2K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$36.5K
Προσελκυστής Προσωπικού
$11.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$15.1K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TDCX είναι Πωλήσεις με ετήσια συνολική αμοιβή $42,870. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TDCX είναι $28,558.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την TDCX

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • Tesla
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι