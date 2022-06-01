Κατάλογος Εταιρειών
TD SYNNEX
TD SYNNEX Μισθοί

Ο μισθός της TD SYNNEX κυμαίνεται από $47,678 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εταιρική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TD SYNNEX. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $155K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$51.8K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Median $78K

Εταιρική Ανάπτυξη
$47.7K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$53.9K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$69.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$97K
Διαχειριστής Προϊόντος
$69.8K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$58.6K
Πωλήσεις
$50K
Μηχανικός Πωλήσεων
$99.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$179K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$61.8K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at TD SYNNEX is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TD SYNNEX is $69,345.

