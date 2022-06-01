TD SYNNEX Μισθοί

Ο μισθός της TD SYNNEX κυμαίνεται από $47,678 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εταιρική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TD SYNNEX . Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025