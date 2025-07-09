Κατάλογος Εταιρειών
TD Securities Μισθοί

Ο μισθός της TD Securities κυμαίνεται από $58,267 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $301,500 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TD Securities. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $92.1K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επενδυτικός Τραπεζίτης
Median $107K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $115K

Λογιστής
$121K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$68.6K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$106K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$58.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$85.4K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$59.7K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$86.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$302K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$100K
Διαχειριστής Έργων
$280K
Συχνές Ερωτήσεις

Die hoogste betalende rol gerapporteer by TD Securities is Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $301,500. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by TD Securities is $100,437.

