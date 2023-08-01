Κατάλογος Εταιρειών
TD Insurance
TD Insurance Μισθοί

Ο μισθός της TD Insurance κυμαίνεται από $45,040 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $101,274 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της TD Insurance. Τελευταία ενημέρωση: 9/20/2025

$160K

Αναλογιστής
Median $81.8K
Πωλήσεις
Median $47.7K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$72.4K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$45K
Επιστήμονας Δεδομένων
$52K
Μηχανικός Λογισμικού
$99.5K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$101K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at TD Insurance is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $101,274. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TD Insurance is $72,360.

