Tata Motors Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Pune Metropolitan Region

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in Pune Metropolitan Region στην Tata Motors ανέρχεται σε ₹1.84M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Motors. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.84M
Επίπεδο
hidden
Βάση
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tata Motors?
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Tata Motors in Pune Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,019,401. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Motors για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Pune Metropolitan Region είναι ₹882,043.

Άλλοι Πόροι