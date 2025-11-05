Κατάλογος Εταιρειών
Tata Group Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Tata Group ανέρχεται σε ₹9.42M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹9.42M
Επίπεδο
L5
Βάση
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Μπόνους
₹524K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
9 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tata Group?
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Group, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Tata Group in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹11,970,911. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Group για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Greater Bengaluru είναι ₹9,253,615.

