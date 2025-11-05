Tata Group Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Tata Group ανέρχεται σε ₹2.99M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Group. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός Tata Group Senior Software Engineer Bengaluru, KA, India Σύνολο ανά έτος ₹2.99M Επίπεδο L3 Βάση ₹2.99M Stock (/yr) ₹0 Μπόνους ₹0 Έτη στην εταιρεία 6 Έτη Έτη εμπειρίας 6 Έτη

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Tata Group, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Tata Group ?

