Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in India στην Tata Consultancy Services ανέρχεται σε ₹498K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹498K
Επίπεδο
L3
Βάση
₹498K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tata Consultancy Services?
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹1.73M
+₹3.04M
+₹1.91M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Συνεργάτης

Αναλυτής

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στην Tata Consultancy Services in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹689,298. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου in India είναι ₹350,064.

Άλλοι Πόροι