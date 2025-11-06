Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Ireland στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από €47.6K ανά year για C2 έως €77.9K ανά year για C3A. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Ireland ανέρχεται σε €69.1K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Αρχάριο Επίπεδο)
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
Assistant Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
IT Analyst
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
Assistant Consultant
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Tata Consultancy Services in Ireland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €86,016. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Ireland είναι €43,505.

