Κατάλογος Εταιρειών
Tata Consultancy Services
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Guadalajara Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Guadalajara Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Guadalajara Metropolitan Area στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από MX$262K ανά year για C1Y έως MX$775K ανά year για C3A. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Guadalajara Metropolitan Area ανέρχεται σε MX$399K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Αρχάριο Επίπεδο)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Αξιοπιστίας Συστημάτων

Μηχανικός Συστημάτων

Προγραμματιστής Ιστού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$14,820,594. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Guadalajara Metropolitan Area είναι MXMX$7,626,276.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Tata Consultancy Services

Σχετικές Εταιρείες

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι