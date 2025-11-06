Tata Consultancy Services Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από ₹408K ανά year για C1Y έως ₹3.9M ανά year για SP1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Bengaluru ανέρχεται σε ₹492K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους C1Y Assistant Engineer Trainee ( Αρχάριο Επίπεδο ) ₹408K ₹404K ₹3.2K ₹520.2 C1 Assistant Engineer ₹687K ₹683K ₹0 ₹3.9K C2 IT Analyst ₹788K ₹788K ₹0 ₹0 C3A Assistant Consultant ₹1.35M ₹1.31M ₹2.9K ₹36.8K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Tata Consultancy Services ?

