Tata Consultancy Services Διευθυντής Έργων Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Έργων in Greater Bengaluru στην Tata Consultancy Services ανέρχεται σε ₹1.99M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Tata Consultancy Services
Project Manager
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.99M
Επίπεδο
C3A
Βάση
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
17 Έτη
Έτη εμπειρίας
19 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tata Consultancy Services?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,300,960. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Greater Bengaluru είναι ₹1,986,029.

