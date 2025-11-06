Tata Consultancy Services Διευθυντής Έργων Μισθοί στη Canada

Η αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Canada στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από CA$117K ανά year για C3A έως CA$110K ανά year για C3B. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$117K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους C1Y CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C3A CA$117K CA$114K CA$0 CA$2.9K Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Tata Consultancy Services ?

