Tata Consultancy Services Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί στη United States

Η αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από $163K ανά year για C3A έως $201K ανά year για C5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $178K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$163K
$145K
$0
$17.8K
C3B
Associate Consultant
$151K
$148K
$0
$2.6K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Unlock by Adding Your Salary!

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Tata Consultancy Services in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $258,300. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $177,300.

