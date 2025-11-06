Κατάλογος Εταιρειών
Tata Consultancy Services Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί στη Mexico

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) in Mexico στην Tata Consultancy Services ανέρχεται σε MX$244K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Σύνολο ανά έτος
MX$244K
Επίπεδο
C1Y
Βάση
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Μπόνους
MX$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Tata Consultancy Services?
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους




Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Τεχνολόγος Πληροφοριών (IT)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Tata Consultancy Services in Mexico φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$8,932,909. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) in Mexico είναι MXMX$4,664,256.

