  • Μισθοί
  • Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) in Greater Toronto Area στην Tata Consultancy Services ανέρχεται σε CA$114K ανά year για C3A. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$99.6K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Τεχνολόγος Πληροφοριών (IT)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$140,433. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) in Greater Toronto Area είναι CA$99,640.

